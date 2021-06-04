Путин не ожидает прорыва в отношениях стран после встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что встреча с американским лидером Джо Байденом пройдёт в позитивном ключе, однако не ожидает, что она приведёт к прорыву в отношениях Москвы и Вашингтона.

Как сообщил российский президент в интервью Первому каналу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), он считает Байдена очень опытным политиком.

«Очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдёт в позитивном ключе. Я не ожидаю ничего прорывного в российско-американских отношениях, ничего такого, что могло бы нас всех поразить своими результатами», — заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Байден планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников.