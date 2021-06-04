Путин прокомментировал предстоящую встречу с Байденом

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Президент России Владимир Путин заявил, что на встрече с лидером США Джо Байденом нужно попытаться найти пути урегулирования отношений.

«Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений, я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений. Сегодня они находятся на чрезвычайном низком уровне. Мы это все хорошо знаем», — сказал Путин на ПМЭФ.

Он добавил, что планируется обсуждение стратегической стабильности, урегулирования международных конфликтов в наиболее горячих точках.

«Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, о борьбе с пандемией и о вопросах экологического характера. Это примерная повестка дня», — добавил Путин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников. 

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