Путин прокомментировал предстоящую встречу с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил, что на встрече с лидером США Джо Байденом нужно попытаться найти пути урегулирования отношений.

«Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений, я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений. Сегодня они находятся на чрезвычайном низком уровне. Мы это все хорошо знаем», — сказал Путин на ПМЭФ.

Он добавил, что планируется обсуждение стратегической стабильности, урегулирования международных конфликтов в наиболее горячих точках.

«Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, о борьбе с пандемией и о вопросах экологического характера. Это примерная повестка дня», — добавил Путин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников.