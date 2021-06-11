Путин и Байден попали на обложку Time
- Reuters
Biden takes on Putin https://t.co/8o1tsTV7LDpic.twitter.com/TQGYoSYDF6— TIME (@TIME) June 11, 2021
Как ранее заявили в МИД Швейцарии, вилла Ла Гранж в Женеве станет площадкой для переговоров Путина и Байдена 16 июня. Президенты планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников.
На мероприятие запросили аккредитацию более 1 тыс. журналистов.
Жена Байдена отметила, что её супруг «чересчур готов» ко встрече с российским президентом.
Бывший президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пожелал Байдену удачи и «не засыпать» на переговорах.