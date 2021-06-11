Более 1000 журналистов запросили аккредитацию на саммит Путина и Байдена

Более 1 тыс. журналистов запросили аккредитацию на встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которая пройдёт в Женеве 16 июня.

РИА Новости

Рассмотрение заявок продолжается, сообщил ТАСС официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер. «Более 1 тыс. журналистов направили заявки», — сказал он. Ранее в Кремле подтвердили, что переговоры президентов России и США пройдут 16 июня на женевской вилле Ла Гранж. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также добавил, что Владимир Путин прилетит на саммит в Женеву 16 июня — в день переговоров с американским коллегой Джо Байденом.