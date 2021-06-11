Израиль продлил до 27 июня запрет на выезд граждан в Россию

Короткая ссылка
Правительство Израиля продлило до 27 июня запрет на выезд граждан государства в ряд стран, в том числе в Россию, из-за коронавирусных ограничений.
Израиль продлил до 27 июня запрет на выезд граждан в Россию
  • Reuters

«Правительство утвердило путём телефонного голосования продление срока действия правил выезда за границу до воскресенья, 27 июня 2021 года. Со вторника, 15 июня 2021 года, Украина, Эфиопия и Турция будут исключены из списка стран, посещение которых ограничено», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что гражданам Израиля не разрешено выезжать в Бразилию, Индию, Мексику, Турцию, на Украину, в Эфиопию, ЮАР, Россию и Аргентину.

С середины апреля в Израиле разрешили не носить маски на улице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить