Израиль продлил до 27 июня запрет на выезд граждан в Россию

Правительство Израиля продлило до 27 июня запрет на выезд граждан государства в ряд стран, в том числе в Россию, из-за коронавирусных ограничений.

«Правительство утвердило путём телефонного голосования продление срока действия правил выезда за границу до воскресенья, 27 июня 2021 года. Со вторника, 15 июня 2021 года, Украина, Эфиопия и Турция будут исключены из списка стран, посещение которых ограничено», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что гражданам Израиля не разрешено выезжать в Бразилию, Индию, Мексику, Турцию, на Украину, в Эфиопию, ЮАР, Россию и Аргентину.

С середины апреля в Израиле разрешили не носить маски на улице.