В Израиле разрешили не носить маски на улице

Министерство здравоохранения Израиля приняло решение отменить предписание об обязательном ношении масок на улице.

«В связи с продолжающимся снижением уровня заболеваемости, о чём свидетельствует статистика по всей стране, на улице маску разрешается не носить с 18 апреля 2021 года», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Вместе с этим Минздрав Израиля всё ещё рекомендует носить маски при собраниях на открытом воздухе.

Ношение масок в помещениях, за исключением личного жилья, остаётся обязательным.

25 марта министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что прививки от коронавируса сделали более половины граждан страны.