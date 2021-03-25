Более половины граждан Израиля сделали прививки от COVID-19

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что прививки от коронавируса сделали более половины граждан страны.

«Начиная с этого момента можно сказать, что двумя дозами вакцинированы более 50% всех граждан Израиля. Дорогие друзья, благодаря вам, с вашими помощью и участием, благодаря вашей гражданской сознательности и ответственному поведению Государство Израиль побеждает коронавирус», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минздрава.

Эдельштейн отметил, что отныне необходимо только соблюдать рекомендуемые Минздравом меры предосторожности, чтобы эпидемия снова не вернулась.

Ранее сообщалось, что в Израиле с 7 марта смягчают ограничения по коронавирусу.