Израиль с 31 мая запретил выезд в Россию из-за ситуации с COVID-19
- Reuters
«Министерский комитет по борьбе с коронавирусом... одобрил предложение Министерства здравоохранения продлить ограничения на выезд в «красные государства» и въезд в Израиль до воскресенья, 13 июня... С 31 мая Россия и Аргентина также будут включены в список «красных стран», — говорится в сообщении.
К «красной зоне» из-за ситуации с коронавирусом власти Израиля также ранее отнесли Украину, Эфиопию, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Турцию.
С середины апреля в Израиле разрешили не носить маски на улице.
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