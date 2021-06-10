Госдеп выразил надежду на скорое возвращение Салливана в Россию

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Государственный департамент США выразил надежду, что американский посол в Москве Джон Салливан направится в Россию в предстоящие недели.
Госдеп выразил надежду на скорое возвращение Салливана в Россию
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

«У нас есть все ожидания того, что он вернётся в Москву в предстоящие недели», — сказал Прайс про Салливана.

14 апреля американский посол был приглашён к помощнику российского лидера Юрию Ушакову, который рекомендовал дипломату поехать в США и провести там серьёзные и подробные консультации после объявленных антироссийских санкций.

23 апреля Салливан прибыл в Вашингтон после рекомендации российского МИД.

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