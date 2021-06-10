Госдеп выразил надежду на скорое возвращение Салливана в Россию
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепа Неда Прайса.
«У нас есть все ожидания того, что он вернётся в Москву в предстоящие недели», — сказал Прайс про Салливана.
14 апреля американский посол был приглашён к помощнику российского лидера Юрию Ушакову, который рекомендовал дипломату поехать в США и провести там серьёзные и подробные консультации после объявленных антироссийских санкций.
23 апреля Салливан прибыл в Вашингтон после рекомендации российского МИД.