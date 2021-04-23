Посол США в России прибыл в Вашингтон
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
«...Я рад вернуться, рассчитываю повидать мою семью и встретиться с моими коллегами в администрации», — сказал Салливан по прибытии в аэропорт в Вашингтоне.
14 апреля американский посол был приглашён к помощнику российского лидера Юрию Ушакову, который рекомендовал дипломату поехать в США и провести там серьёзные и подробные консультации после объявленных антироссийских санкций.
22 апреля самолёт с послом США Салливаном вылетел из аэропорта Шереметьево.