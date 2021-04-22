Самолёт с послом США Салливаном вылетел из аэропорта Шереметьево
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- РИА Новости
Согласно данным табло, он вылетел в 09:57.
Ранее Салливан подтвердил, что поедет в Вашингтон на консультации. По его словам, он намерен вернуться в Москву «в течение нескольких недель».
14 апреля американский посол был приглашён к помощнику российского лидера Юрию Ушакову, который рекомендовал дипломату поехать в США и провести там серьёзные и подробные консультации после объявленных антироссийских санкций.