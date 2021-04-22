Самолёт с послом США Салливаном вылетел из аэропорта Шереметьево

Рейсовый самолёт с послом США в России Джоном Салливаном на борту вылетел из аэропорта Шереметьево, передаёт РИА Новости.

Согласно данным табло, он вылетел в 09:57.

Ранее Салливан подтвердил, что поедет в Вашингтон на консультации. По его словам, он намерен вернуться в Москву «в течение нескольких недель».

14 апреля американский посол был приглашён к помощнику российского лидера Юрию Ушакову, который рекомендовал дипломату поехать в США и провести там серьёзные и подробные консультации после объявленных антироссийских санкций.