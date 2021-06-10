Косачёв назвал расширение НАТО вопросом безопасности России

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявления президента России Владимира Путина о том, что Москве может быть неизвестно, «как на самом деле строился разговор» Киева с Западом.

Как ранее отметил глава государства, он не считает «болтовнёй» разговоры о вступлении Украины в НАТО.

«Расширение НАТО — это процесс, который радикально противоречит не только договорённостям в момент распада СССР и завершения холодной войны между Советским Союзом и НАТО. Этот процесс радикальным образом противоречит духу и букве Парижской хартии для новой Европы, которая содержала в себе принцип неделимости безопасности в Европе. Не может безопасность Европы осуществляется на блоковой основе. Этот принцип в этой хартии прописан, и под ним подписались все члены НАТО на тот момент», — сказал Косачёв.

Он отметил, что для России расширение внешних границ НАТО — красная линия, так как это вопрос безопасности страны.

«Для России, разумеется, приближение внешних границ НАТО к нашим границам на 500 км за эти 30 лет, а НАТО с 1990 года расширило свою территорию примерно на треть, уже не только политическая, но и военная угроза для наших национальных интересов и нашей национальной безопасности и обороноспособности. В этом нет никакого сомнения, для этого не нужно быть военным специалистом», — заключил вице-спикер.

Ранее российский лидер напомнил, что подлётное время ракет НАТО до Москвы в случае вступления Украины в альянс может сократиться с 15 до 7—10 минут.