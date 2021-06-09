Эксперт оценил перспективы принятия Украины в НАТО

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Полина Полетаева
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT оценил вероятность принятия Украины в НАТО.
Эксперт оценил перспективы принятия Украины в НАТО
  • Reuters

«Запад давно может принять Украину в НАТО. Ему никто не мешал это сделать ещё в 2005—2006 году… Но проблема в том, что в НАТО нет консенсуса по этому поводу. Консенсус надо продавливать, а на данный момент никто не хочет этим заниматься. Они понимают, что это красная линия. Что переговоры с Россией после вступления Украины в НАТО будут предельно затруднены, если вообще возможны. К тому же Украина и так ими контролируется», — считает эксперт.

Он отметил, что в случае вступления Украины в НАТО «ей нужно будет давать гарантии безопасности».

«Они просто не могут публично сказать, что они не собираются принимать Украину в НАТО. Но реально процесс пойдёт только тогда, когда Украине предоставят ПДЧ (план действий по членству в НАТО. — RT). А его предоставят тогда, когда в Вашингтоне поймут, что Украина им нужна в несколько новом статусе. Пока это не имеет места. Однако они всё время будут говорить об этом и будут говорить, что они готовы принять Украину в НАТО. Они должны оставлять у России чувство неопределённости. И самое главное, не далее, как 16 июня, будут это продавать. Они будут говорить: «Если вы будете хорошо себя вести, мы не возьмём Украину в НАТО. А если будете плохо себя вести — мы уже фактически приняли решение, мы завтра начнём процесс», — уверен Брутер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не считает «болтовнёй» разговоры о вступлении Украины в НАТО.

По его словам, Москве может быть неизвестно, «как на самом деле строился разговор» Киева с Западом.

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