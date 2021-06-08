В Канаде назвали необоснованными санкции России против граждан страны

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В канадском МИД заявили, что санкции России в отношении девяти граждан Канады являются неприемлемыми и необоснованными.
В Канаде назвали необоснованными санкции России против граждан страны
  • Reuters

«Нам известно о решении России запретить девяти канадцам въезд в Россию в ответ на санкции, введённые Канадой 24 марта», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве отметили, что ограничительные меры против граждан Канады, в том числе членов правительства, являются неприемлемыми и необоснованными.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия закрыла въезд на бессрочной основе девяти гражданам Канады в ответ на введённые Оттавой санкции против россиян.

24 марта Министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против девяти российских официальных лиц в связи с «ухудшением ситуации с правами человека».

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