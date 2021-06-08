В Канаде назвали необоснованными санкции России против граждан страны
- Reuters
«Нам известно о решении России запретить девяти канадцам въезд в Россию в ответ на санкции, введённые Канадой 24 марта», — приводит ТАСС сообщение.
В ведомстве отметили, что ограничительные меры против граждан Канады, в том числе членов правительства, являются неприемлемыми и необоснованными.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия закрыла въезд на бессрочной основе девяти гражданам Канады в ответ на введённые Оттавой санкции против россиян.
24 марта Министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против девяти российских официальных лиц в связи с «ухудшением ситуации с правами человека».