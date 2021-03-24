Канада ввела санкции против девяти граждан России

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Министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против девяти российских официальных лиц в связи с «ухудшением ситуации с правами человека».
Канада ввела санкции против девяти граждан России
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Об этом говорится в сообщении МИД Канады, опубликованном на сайте канадского правительства.

В канадский санкционный список попали директор ФСБ Александр Бортников, директор ФСИН Александр Калашников, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор России Игорь Краснов и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Также Канада ввела санкции против заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова, начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина и полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

2 марта Евросоюз и США ввели новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что главная цель санкций ЕС в отношении России заключается не в ухудшении отношений, а в желании европейских государств самоутвердиться.

Он также заявил, что Москва отреагирует на объявление Вашингтоном новых антироссийских санкций.

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