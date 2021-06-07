Россия закрыла въезд на бессрочной основе девяти гражданам Канады

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Россия закрыла въезд на бессрочной основе девяти гражданам Канады в ответ на введённые Оттавой санкции против россиян, говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
Россия закрыла въезд на бессрочной основе девяти гражданам Канады
  • © Roberto Machado Noa / LightRocket
  • Gettyimages.ru

«Официальная Оттава продолжает на различных уровнях поддерживать направленные против России инициативы, проявляя неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике, безосновательные обвинения нашей страны в «агрессии» против Украины, а также попытки вмешиваться во внутрироссийские дела», — следует из заявления на сайте МИД.

В ответ на введённые Оттавой санкции от 24 марта 2021 года «под надуманным предлогом якобы преследований осуждённого за противоправные деяния росгражданина А. Навального» Москва приняла решение закрыть въезд в страну канадским министру юстиции и генпрокурору Дэвиду Ламетти, министру по взаимодействию с регионами Доминику Леблану, замглавы Минобороны Джоди Томасу, замначальника штаба национальной обороны Майку Руло, начальнику разведывательного управления Вооружённых сил Скотту Бишопу, руководителю федеральной тюремной службы Энн Келли, комиссару Королевской канадской конной полиции Бренде Лаки, руководителю управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Канады Марси Суркесу и  замкомиссара Королевской канадской конной полиции Брайану Бреннану.

В то же время в Москве выразили готовность к диалогу с Канадой на основе принципов взаимного уважения в сфере общих интересов.

24 марта Министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против девяти российских официальных лиц в связи с «ухудшением ситуации с правами человека».

Позднее Канада ввела санкции в отношении двух физических и четырёх юридических лиц из России в связи с ситуацией по Крыму.

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