Канада ввела санкции против ряда физлиц и компаний из России

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Министерство иностранных дел Канады сообщило о введении санкций в отношении двух физических и четырёх юридических лиц из России в связи с ситуацией по Крыму.
Канада ввела санкции против ряда физлиц и компаний из России
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте канадского правительства.

Как уточняет ТАСС, Канада включила в санкционный список генерального директора транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова, гендиректора «Мостотреста» Леонида Рыженькина, предприятие «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» и Крымскую первую страховую компанию.

Ранее Министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против девяти российских официальных лиц в связи с «ухудшением ситуации с правами человека».

В Кремле эти меры назвали незаконными и пообещали предпринять ответные шаги.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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