Канада ввела санкции против ряда физлиц и компаний из России
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте канадского правительства.
Как уточняет ТАСС, Канада включила в санкционный список генерального директора транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова, гендиректора «Мостотреста» Леонида Рыженькина, предприятие «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» и Крымскую первую страховую компанию.
Ранее Министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против девяти российских официальных лиц в связи с «ухудшением ситуации с правами человека».
В Кремле эти меры назвали незаконными и пообещали предпринять ответные шаги.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.