В ЕП подняли вопрос эффективности финансовой помощи в связи с сирийским кризисом

Депутаты Европарламента от Австрии попросили Европейскую комиссию раскрыть доступную ей информацию о том, как финансовая поддержка Евросоюза, выделенная в связи с вооружённым конфликтом в Сирии, повлияла на ситуацию в арабской республике. С запросом парламентариев ознакомился RT.

В запросе австрийские политики Роман Хайдер, Георг Майер и Харальд Вилимски отметили, что с момента начала сирийского кризиса в 2011 году Евросоюз мобилизовал средства на сумму €24,9 млрд, «стремясь смягчить его последствия».

Однако, несмотря на такую серьёзную поддержку, гуманитарная ситуация в Сирии «продолжает усугубляться», пишут они. Парламентарии также напомнили о решении международных доноров выделить арабской республике ещё €5,3 млрд в 2021 году и попросили ЕК рассказать об итогах уже проведённого финансирования.

«Есть ли у комиссии доступ к исследованиям, свидетельствующим об улучшении ситуации в Сирии в результате финансовой поддержки (в процентном выражении)», — говорится в документе.

Кроме того, евродепутаты обратили внимание на действия США в отношении Сирии. Они напомнили, что Джо Байден по истечении месяца своего президентства распорядился нанести удар по территории республике. В документе уточняется, что тогда в Пентагоне назвали его «пропорциональной» мерой.

Парламентарии подчеркнули, что власти России, Ирана и Сирии раскритиковали этот удар и осудили его как незаконное деяние и нарушение прав человека и международного права. В связи с этим политики попросили ЕК разъяснить её позицию по поводу атаки и обозначить, какие последствия влекут за собой нарушения международных договорённостей.

Ранее сообщалось о намерениях ЕК предоставить €2,5 млн на проект по расширению возможностей гражданского общества в Сирии.