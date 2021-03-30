Международные доноры выделили Сирии €5,3 млрд помощи

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Международные доноры выделили Сирии €5,3 млрд помощи, а также €5,9 млрд кредитов.
Международные доноры выделили Сирии €5,3 млрд помощи
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича.

«Общая сумма — €5,3 млрд в виде грантов или $6,4 млрд. Кроме того, международные финансовые институты и доноры объявили о кредитах на льготных условиях в размере €5,9 млрд или $7 млрд», — сказал он.

Уточняется, что деньги пойдут на оказание помощи сирийским беженцам в 2021—2022 годах.

Ранее в МИД России оценили отказ ЕС приглашать власти Сирии на международную донорскую конференцию.

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