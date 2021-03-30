Международные доноры выделили Сирии €5,3 млрд помощи, а также €5,9 млрд кредитов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича.

«Общая сумма — €5,3 млрд в виде грантов или $6,4 млрд. Кроме того, международные финансовые институты и доноры объявили о кредитах на льготных условиях в размере €5,9 млрд или $7 млрд», — сказал он.

Уточняется, что деньги пойдут на оказание помощи сирийским беженцам в 2021—2022 годах.

Ранее в МИД России оценили отказ ЕС приглашать власти Сирии на международную донорскую конференцию.