В МИД России оценили отказ ЕС приглашать власти Сирии на конференцию
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«Сегодняшняя конференция, по замыслу организаторов, нацелена на обсуждение задач по обеспечению гуманитарного содействия и продвижения процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией ООН», — приводит ТАСС сообщение.
Вершинин отметил, что важные для сирийцев вопросы предложено рассмотреть «без их непосредственного участия».
«Подобный подход не может не вызывать сожаление и вопросы по поводу эффективности мероприятия», — добавил дипломат.
Ранее Вершинин на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН прокомментировал ситуацию в Сирии.