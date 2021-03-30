В МИД России оценили отказ ЕС приглашать власти Сирии на конференцию

Отказ от приглашения на международную донорскую конференцию представителей сирийских властей со стороны Евросоюза и ООН вызывает вопросы об эффективности мероприятия. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Сегодняшняя конференция, по замыслу организаторов, нацелена на обсуждение задач по обеспечению гуманитарного содействия и продвижения процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией ООН», — приводит ТАСС сообщение.

Вершинин отметил, что важные для сирийцев вопросы предложено рассмотреть «без их непосредственного участия».

«Подобный подход не может не вызывать сожаление и вопросы по поводу эффективности мероприятия», — добавил дипломат.

Ранее Вершинин на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН прокомментировал ситуацию в Сирии.