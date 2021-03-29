В МИД России прокомментировали ситуацию в Сирии

Замглавы МИД России Сергей Вершинин на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН прокомментировал ситуацию в Сирии.

«Парадоксально, но факт: существенное ухудшение жизни населения Сирии наблюдается именно в течение последнего года, когда на земле удалось добиться значительного снижения насилия», — цитирует ТАСС Вершинина.

По его словам, «примечательно и то, что наиболее тяжёлая обстановка складывается в неподконтрольных Дамаску районах на северо-западе, севере и северо-востоке Сирии, ответственность за которые, напоминаю, несут де-факто оккупирующие их страны и местные власти».

«Помощь не доходит до получателей, а оседает в руках террористов, облагающих гуманитарные поставки данью и жестоко притесняющих гражданское население, фактически боевики используют мирных сирийцев как заложников для получения гуманитарной подпитки через непрозрачный механизм, контроль над которым ООН не в состоянии обеспечить из-за отсутствия доступа на Северо-Запад Сирии», — сообщил замминистра.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что провёл конструктивные телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.