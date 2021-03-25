Глава Минобороны Турции рассказал о переговорах с Шойгу по Идлибу
- РИА Новости
«Переговоры с Сергеем Шойгу прошли очень конструктивно. Мы договорились принять меры против нарушения перемирия в Идлибе», — цитирует Акара РИА Новости.
По его словам, цель — обеспечить устойчивое перемирие.
Ранее российская сторона направила Анкаре предложение возобновить работу пунктов пропуска «Серакаб» и «Мизназ» в идлибской зоне деэскалации, а также работу пункта пропуска «Абу Зейдин» в провинции Алеппо.
22 марта сообщалось, что террористы обстреляли районы Ас-Салихин и Аль-Фирдаус в Алеппо реактивными снарядами, два мирных жителя погибли, не менее 17 ранены.