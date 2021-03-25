Глава Минобороны Турции рассказал о переговорах с Шойгу по Идлибу

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что провёл конструктивные телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

«Переговоры с Сергеем Шойгу прошли очень конструктивно. Мы договорились принять меры против нарушения перемирия в Идлибе», — цитирует Акара РИА Новости.

По его словам, цель — обеспечить устойчивое перемирие.

Ранее российская сторона направила Анкаре предложение возобновить работу пунктов пропуска «Серакаб» и «Мизназ» в идлибской зоне деэскалации, а также работу пункта пропуска «Абу Зейдин» в провинции Алеппо.

22 марта сообщалось, что террористы обстреляли районы Ас-Салихин и Аль-Фирдаус в Алеппо реактивными снарядами, два мирных жителя погибли, не менее 17 ранены.