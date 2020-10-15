ЕК выделит до €9 млн на независимые СМИ стран Южного соседства

Европейская комиссия (ЕК) намерена выделить до €9 млн на развитие независимых СМИ, ведущих свою деятельность в десяти странах Южного соседства, в том числе в Израиле, Египте, Ливии, Палестине и Тунисе. Об этом говорится в тендерной документации, с которой ознакомился RT.

Цель инициативы, как следует из описания тендера, заключается в «поддержке плюрализма, самостоятельности и устойчивости независимых СМИ, защищающих общественные интересы от авторитаризма, дезинформации и риторики, разжигающей ненависть».

Кроме того, она предполагает содействие «развитию у населения критического мышления» и «нацеленной на отстаивание гражданских ценностей установки».

Необходимость реализации новой программы в ЕК объяснили в том числе «ростом частоты случаев преследования критиков властей и установлением авторитарного контроля над новостями и информацией» во многих странах Южного соседства.

«В странах с наиболее жёсткими ограничениями независимые СМИ запрещаются, им отказывают в выдаче лицензии и/или мешают им, ограничивая доступ к рабочим помещениям... Всё более активное посягательство государства на СМИ — сквозная тема для всего региона», — говорится в тексте.

Как полагают в ЕК, в результате проведённых в рамках инициативы мероприятий, работающие в регионе СМИ будут производить «высококачественный контент» для своей аудитории. Кроме того, у них появится возможность укрепить существующие и создать новые платформы для обмена опытом и знаниями с коллегами по индустрии.

Подать заявку на получение гранта могут имеющие необходимый опыт работы некоммерческие, неправительственные, международные организации, учреждённые на территории стран — членов Европейского союза или в государствах-партнёрах на юге (в рамках Европейского инструмента соседства). К ним относятся Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Палестина, Сирия и Тунис.

Ранее сообщалось о планах ЕК выделить €10 млн на «продвижение демократии и прав человека» в ряде регионов мира.