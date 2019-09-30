Под предлогом «демократизации»: почему ЕС займётся финансированием независимых СМИ стран Южного партнёрства

Европейская комиссия займётся финансированием независимых СМИ и поддержкой гражданского общества в странах Южного партнёрства, в том числе в Сирии, Ливии и Палестине. Соответствующее решение опубликовано в документе ЕК, с которым ознакомился RT. Всего планируется выделить до €3,79 млн. Примечательно, что Еврокомиссия оставляет за собой право предоставлять финансовую помощь «на внеконкурсной основе». В ЕК подчёркивают, что деятельность будет осуществляться, в первую очередь, в тех странах, которые находятся в «репрессивной обстановке». По мнению опрошенных RT экспертов, таким образом западные страны стремятся сохранить свои сферы влияния в регионе. При этом отсутствие тендера говорит о намерении оказывать точечную поддержку лояльным медиаресурсам.

Европейская комиссия выделит до €3,79 млн на реализацию мер по поддержке независимых средств массовой информации в странах Южного партнёрства. Такое решение содержится в документе ЕК, с которым ознакомился RT. К этим государствам, в частности, относятся Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Палестина, Сирия и Тунис.

При этом, согласно документу, финансовая поддержка будет осуществляться через Европейский фонд за демократию, на счёт которого и будут направлены средства.

«Комиссия планирует обеспечить эту поддержку, направляя Европейскому фонду за демократию (European Endowment for Democracy, EED) соответствующее финансирование для предоставления дополнительных грантов гражданскому обществу и независимым СМИ в странах Южного партнёрства», — указывается в тексте документа.

Таким образом Европейская комиссия намерена обеспечить поддержку демократии и социального развития указанных стран.

«Главная задача данного проекта — содействовать устойчивой демократизации и социальному развитию в странах Южного партнёрства, поддерживая независимые СМИ и активистов, выступающих за демократию и гражданское общество», — отмечают в ЕК.

Кроме того, в рамках реализации программы особое внимание планируется уделить интересам молодёжи, чтобы предоставить молодому поколению возможность участвовать в принятии политических, социальных и экономических решений.

Как указывается в документе, в рамках Европейского фонда за демократию ЕС уже удалось поддержать 234 инициативы в странах Южного партнёрства — в основном в Тунисе, Египте и Сирии, а также 296 проектов в государствах Восточного партнёрства, в том числе в Азербайджане и на Украине.

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в беседе с RT предположил, что средства, выделенные на проекты в странах Южного партнёрства, могут быть направлены на сокращение миграционного потока из Северной Африки и Ближнего Востока.

«Действительно, в первую очередь север Африки и Ближний Восток являются для Европы сейчас зоной пристального внимания, потому что оттуда в Европу поступают неконтролируемые толпы мигрантов. Целью всего мирового сообщества сейчас является создание условий в этом регионе для нормальной жизни граждан, чтобы они не искали новое место жительства, а строили жизнь в странах своего происхождения», — отметил Шатров.

Между тем профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта отметил в интервью RT, что таким образом страны Запада стремятся сохранить и расширить сферы влияния в регионе.

«Это регион, где сосредоточены важнейшие энергетические ресурсы, транспортные артерии, имеющий важное военно-стратегическое значение. И конечно, страны Запада хотят там сохранять и приумножать своё влияние. И воспитывают журналистов, которые разделяют их ценности. Это важный ресурс для сохранения своего влияния через «мягкую силу», — подчеркнул эксперт.

«Репрессивные» условия

Так, в Еврокомиссии подчёркивают, что помощь будет направлена тем странам, которые находятся в условиях «репрессий».



«Деятельность будет, в частности, направлена на страны, где усугубляется репрессивная обстановка, — путём предоставления необходимой поддержки независимым СМИ и организациям в области гражданского общества в условиях, в которых свободная деятельность таких организациях становится всё более затруднительной», — отмечается в описании решения ЕК.

В частности, среди приоритетных областей поддержки указаны такие страны, как Сирия, Египет, Иордания и Ливан, где, согласно показаниям наблюдателей из Европейской комиссии, якобы резко ухудшается положение независимых СМИ.

«Недавние наблюдения на местах показывают, что в контекстах конфликтов, как в Сирии, усиленных репрессий, как в Египте, тонких, но твёрдых ограничений, как в Иордании и Ливане, и в целом дефицита осмысленной публичной дискуссии в регионе Южного партнёрства положение нетенденциозных СМИ и независимых медиапроизводителей стремительно ухудшилось», — говорится в документе.

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По мнению Игоря Шатрова, информационное воздействие будет дополнительным раздражителем ситуации в регионе.

«Европейцы воспринимают эти страны как бывшие колонии. На правах хозяев они пытаются там навязать свои нормы и правила поведения. А это входит в противоречие с традиционными нормами, которые за постколониальный период в некоторых странах набрали силу и восстановились. Вместо того чтобы помогать содействовать традиции народов и их как-то адаптировать к современности, Запад, как правило, предлагает снести всё ранее созданное этими народами и взять на вооружение западные экономическую и политическую модели», — отметил эксперт в беседе с RT.

«На внеконкурсной основе»

Финансовая помощь позволит гражданскому обществу и независимым СМИ стран региона реагировать на меняющиеся условия и пользоваться преимуществами «окон возможностей», считают в Европейской комиссии.

Однако условия предоставления грантов до сих пор выглядят непрозрачными.

Так, в документе указывается, что Европейская комиссия оставляет за собой право предоставлять финансовую помощь «на внеконкурсной основе».

По мнению Игоря Шатрова, это выглядит как прямое вмешательство в дела государств.

«Даже никто не постарался создать видимость состязательности в борьбе за средства, выделяемые Европейской комиссией. Это говорит нам о том, что есть определённые медиаресурсы, которые не первый год поддерживаются извне, и именно эти медиаресурсы и получат этот грант. Никто не интересуется качеством их журналистской или иной коммуникационной деятельности, никто не интересуется, насколько это в интересах государств, в которых они представлены. Главное, чтобы это были свои люди, которые в определённый момент, если у кого-то возникнет желание совершить государственный переворот в очередной стране, сработали бы как надо в интересах тех, кто платит им деньги», — отметил эксперт в беседе с RT.

Впрочем, в документе указывается, что грант может быть предоставлен «по запросу» стран. Так, в Еврокомиссии приводят примеры, когда при чрезвычайных ситуациях было направлено крайне важное финансирование в течение короткого времени с момента получения Европейским фондом поддержки демократии запроса от страны.

«Таким образом были одобрены 12% всех грантов EED: к примеру, предоставление солнечных батарей Медиацентру Алеппо (Сирия) непосредственно перед осадой», — говорится в докладе.

Также специалисты Европейской комиссии привели в качестве примеров помощь «после протестов «евромайдана» или после ужесточения репрессий против активистов в России».

Ранее ЕК выделила €2,8 млн на укрепление госорганов Молдавии и проведение территориальной реформы на федеральном и местном уровнях.

При этом транши, выделяемые ЕС, не всегда реализуются в соответствии с заявленными целями. Так, в 2018 году в ЕК проанализировали выделение Украине финансовой помощи на сумму €355 млн. Позднее Европейская комиссия отказалась предоставлять финансовую помощь в размере €600 млн, объяснив это тем, что Украина не выполнила четыре необходимых условия из 21 для получения экономической помощи от Евросоюза.