В Китае вакцину Sinovac одобрили для применения для детей и подростков

В Китае вакцину от коронавирусной инфекции компании Sinovac Biotech одобрили для применения среди несовершеннолетних от трёх до 17 лет, сообщил председатель правления организации Инь Вейдун.

Об этом пишет Reuters.

Предварительные результаты I и II фаз клинических испытаний вакцины показали наличие иммунного ответа у участников от трёх до 17 лет, а также в большинстве случаев только незначительные побочные эффекты.

Ранее Всемирная организация здравоохранения включила вакцину Sinovac в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях.

В КНР уже сделано более 723 млн прививок от COVID-19.

Вакцину от COVID-19 компании Sinovac одобрили в Китае в начале февраля.