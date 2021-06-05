В Китае вакцину Sinovac одобрили для применения для детей и подростков
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Об этом пишет Reuters.
Предварительные результаты I и II фаз клинических испытаний вакцины показали наличие иммунного ответа у участников от трёх до 17 лет, а также в большинстве случаев только незначительные побочные эффекты.
Ранее Всемирная организация здравоохранения включила вакцину Sinovac в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях.
В КНР уже сделано более 723 млн прививок от COVID-19.
Вакцину от COVID-19 компании Sinovac одобрили в Китае в начале февраля.