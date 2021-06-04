В Китае сделали более 723 млн прививок от COVID-19

Более 723 млн прививок от коронавирусной инфекции COVID-19 сделали в Китае. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

«По состоянию на 4 июня в 31 регионе Китая сообщили об использовании 723 млн 486 тыс. прививок от COVID-19», — приводит РИА Новости заявление.

В сообщении не уточняется, сколько именно человек получили одну или две дозы вакцины, а также какое количество граждан страны было привито тем или иным препаратом.

Ранее ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что к концу 2021 года показатель охвата вакцинацией от COVID-19 в Китае может составить порядка 80%.