ВОЗ включила вакцину Sinovac в список рекомендованных в ЧС

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях.
ВОЗ включила вакцину Sinovac в список рекомендованных в ЧС
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на женевскую штаб-квартиру ВОЗ.

«ВОЗ сегодня утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против COVID-19, предоставив странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства», — говорится в заявлении.

В апреле ВОЗ включила американскую вакцину от коронавируса Moderna в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях.

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