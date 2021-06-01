ВОЗ включила вакцину Sinovac в список рекомендованных в ЧС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на женевскую штаб-квартиру ВОЗ.

«ВОЗ сегодня утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против COVID-19, предоставив странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства», — говорится в заявлении.

В апреле ВОЗ включила американскую вакцину от коронавируса Moderna в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях.