ЕК намерена создать «свободную медиасреду» в Грузии

Еврокомиссия выделит €800 тыс. на проект по формированию «свободной и конкурентной» медиасреды в Грузии. Как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, ЕК планирует повысить эффективность Национальной комиссии по коммуникациям Грузии (ComCom), регулирующей работу СМИ.

«Общая цель данного проекта — создать в Грузии свободную и конкурентную медиасреду в области аудиовизуальных СМИ согласно соответствующим европейским стандартам и нормам ЕС», — говорится в документе.

В частности, Еврокомиссия собирается повысить эффективность Национальной комиссии по коммуникациям Грузии с целью полного соблюдения обязательств по соглашению об ассоциации страны с Евросоюзом. На проект будет выделено €800 тыс.

ComCom возник в 2000 году в качестве независимого регулятора сферы телекоммуникаций и вещания на территории Грузии. Этот орган несёт ответственность за обеспечение здоровой конкуренции, выдачу лицензий, управление «скудными ресурсами», надзор за соблюдением законодательства в сфере вещания и введение санкций в случае его нарушения, пояснили в ЕК.

Подчёркивается, что в ближайшие годы ComCom планирует тесно сотрудничать с международными организациями, оптимизировать процесс мониторинга СМИ во время предвыборных кампаний, защищать авторские права в интернете, что поспособствует созданию «свободного медиапространства».

«Приоритетные задачи ComCom определены в соответствии с политикой и планом действий грузинских властей, а также полностью согласуются с повесткой соглашения об ассоциации Грузии с ЕС», — уточнили в Еврокомиссии.

Ранее в ЕК заявили о намерении предоставить до €7,8 млн на проект по поддержке организаций гражданского общества в Грузии.