ЕК выделит €1,5 млн на развитие науки в Грузии
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«Общая цель проекта, в рамках которого будет заключён данный контракт, такова: способствовать интернационализации грузинского сектора науки, технологий и инноваций, продвигать сетевое взаимодействие грузинских исследователей (в том числе молодых учёных)», — говорится в описании тендера.
Помимо этого, Еврокомиссия планирует расширить возможности грузинских исследовательских университетов и научных центров, а также государственных и частных институтов, сотрудничающих с европейскими организациями.
Проект подразумевает установление профессиональных связей грузинских учёных с коллегами из Евросоюза, отмечается в документе.
На эти цели будет выделено €1,5 млн.
Ранее стало известно о планах Еврокомиссии предоставить €7,8 млн на поддержку организаций гражданского общества в Грузии.