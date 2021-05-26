ЕК выделит €1,5 млн на развитие науки в Грузии

Еврокомиссия планирует запустить проект по развитию науки в Грузии. Для его реализации ЕК объявила тендер на €1,5 млн. С документом ознакомился RT.

«Общая цель проекта, в рамках которого будет заключён данный контракт, такова: способствовать интернационализации грузинского сектора науки, технологий и инноваций, продвигать сетевое взаимодействие грузинских исследователей (в том числе молодых учёных)», — говорится в описании тендера.

Помимо этого, Еврокомиссия планирует расширить возможности грузинских исследовательских университетов и научных центров, а также государственных и частных институтов, сотрудничающих с европейскими организациями.

Проект подразумевает установление профессиональных связей грузинских учёных с коллегами из Евросоюза, отмечается в документе.

На эти цели будет выделено €1,5 млн.

Ранее стало известно о планах Еврокомиссии предоставить €7,8 млн на поддержку организаций гражданского общества в Грузии.