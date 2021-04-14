Эксперт объяснил планы ЕК выделить €7,8 млн на укрепление гражданского общества в Грузии

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT планы Еврокомиссии профинансировать проект, направленный на поддержку организаций гражданского общества в Грузии.

По словам специалиста, в Грузии Еврокомиссии не удаётся наладить «удобный для себя политический процесс».

По мнению Оленченко, это становится серьёзным раздражителем для ЕС, поскольку Евросоюз, например, всегда стремился представить Грузию в качестве положительного примера программы «Восточное партнёрство».

«И мыслилось, что в результате Грузия будет и управляемой, и стабильной, а пока ни того, ни другого нет. Поэтому я склонен я рассматривать этот проект как ещё одну попытку вливания денег в Грузию с тем, чтобы попытаться загасить внутриполитические противоречия», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует профинансировать проект, направленный на поддержку организаций гражданского общества в Грузии.

Подробнее — в материале RT.