Эксперт объяснил планы ЕК выделить €7,8 млн на укрепление гражданского общества в Грузии

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT планы Еврокомиссии профинансировать проект, направленный на поддержку организаций гражданского общества в Грузии.
Эксперт объяснил планы ЕК выделить €7,8 млн на укрепление гражданского общества в Грузии
  • Pixabay

По словам специалиста, в Грузии Еврокомиссии не удаётся наладить «удобный для себя политический процесс».

По мнению Оленченко, это становится серьёзным раздражителем для ЕС, поскольку Евросоюз, например, всегда стремился представить Грузию в качестве положительного примера программы «Восточное партнёрство».

«И мыслилось, что в результате Грузия будет и управляемой, и стабильной, а пока ни того, ни другого нет. Поэтому я склонен я рассматривать этот проект как ещё одну попытку вливания денег в Грузию с тем, чтобы попытаться загасить внутриполитические противоречия», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует профинансировать проект, направленный на поддержку организаций гражданского общества в Грузии.

Подробнее — в материале RT.

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