РФПИ рассказал о заказчиках информационной кампании против «Спутника V»
«Во-первых, с самого начала против «Спутника V» была развёрнута мощная дезинформационная кампания», — отметил Дмитриев в беседе с РБК.
Он подчеркнул, что кампания началась ещё до регистрации российского препарата — с «абсурдных» заявлений о краже технологии его производства.
Дмитриев добавил, что атаки на «Спутник V» в первую очередь происходят в англосаксонской прессе.
«Несмотря на такое противодействие, у нас получается доносить нашу точку зрения, в том числе с помощью каналов вакцины в социальных сетях», — уточнил глава РФПИ.
Ранее Дмитриев заявил, что регистрация вакцины от коронавируса «Спутник V» в каждой из 66 зарубежных стран была «настоящей битвой».