РФПИ рассказал о заказчиках информационной кампании против «Спутника V»

Представители Big Pharma и антироссийские политические круги являются инициаторами информационной кампании против вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Во-первых, с самого начала против «Спутника V» была развёрнута мощная дезинформационная кампания», — отметил Дмитриев в беседе с РБК.

Он подчеркнул, что кампания началась ещё до регистрации российского препарата — с «абсурдных» заявлений о краже технологии его производства.

Дмитриев добавил, что атаки на «Спутник V» в первую очередь происходят в англосаксонской прессе.

«Несмотря на такое противодействие, у нас получается доносить нашу точку зрения, в том числе с помощью каналов вакцины в социальных сетях», — уточнил глава РФПИ.

Ранее Дмитриев заявил, что регистрация вакцины от коронавируса «Спутник V» в каждой из 66 зарубежных стран была «настоящей битвой».