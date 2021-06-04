В РФПИ рассказали о «битве» при регистрации «Спутника V» за рубежом
- Reuters
«На сегодняшний день вакцина зарегистрирована в 66 странах, и это колоссальный успех», — отметил Дмитриев.
По его словам, регистрация «Спутника V» практически в любой из этих стран была «настоящей битвой».
«Мы везде сталкивались с активным противодействием со стороны других игроков, которые не хотели пускать Россию и сопротивлялись регистрации российской вакцины», — уточнил глава РФПИ.
Он также добавил, что «с регистрацией вакцины было несколько прорывных примеров, которые сильно помогли».
«Например, самая первая регистрация «Спутника V» в Аргентине открыла нам двери в Латинскую Америку. За Аргентиной последовали другие страны этого региона», — уточнил Дмитриев.
Ранее глава РФПИ заявил, что вокруг российской вакцины «Спутник V» наблюдается ажиотажный спрос во всём мире, это связано с её эффективностью и показателями безопасности.