Глава РФПИ заявил об ажиотажном спросе на вакцину «Спутник V» в мире
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- РИА Новости
«Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всём мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности», — цитирует Дмитриева ТАСС.
Он отметил, что эффективность российской вакцины подтверждается не только Россией, но и данными Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран.
Ранее РФПИ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заключили соглашение о поставках 220 млн доз «Спутника V», которые станут возможны после одобрения российского препарата Всемирной организацией здравоохранения.