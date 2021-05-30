Глава РФПИ заявил об ажиотажном спросе на вакцину «Спутник V» в мире

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что вокруг российской вакцины «Спутник V» наблюдается ажиотажный спрос во всём мире, это связано с её эффективностью и показателями безопасности.

«Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всём мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности», — цитирует Дмитриева ТАСС.

Он отметил, что эффективность российской вакцины подтверждается не только Россией, но и данными Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран.

Ранее РФПИ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заключили соглашение о поставках 220 млн доз «Спутника V», которые станут возможны после одобрения российского препарата Всемирной организацией здравоохранения.