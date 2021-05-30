Глава РФПИ заявил об ажиотажном спросе на вакцину «Спутник V» в мире

Короткая ссылка
RT
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что вокруг российской вакцины «Спутник V» наблюдается ажиотажный спрос во всём мире, это связано с её эффективностью и показателями безопасности.
Глава РФПИ заявил об ажиотажном спросе на вакцину «Спутник V» в мире
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всём мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности», — цитирует Дмитриева ТАСС.

Он отметил, что эффективность российской вакцины подтверждается не только Россией, но и данными Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран.

Ранее РФПИ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заключили соглашение о поставках 220 млн доз «Спутника V», которые станут возможны после одобрения российского препарата Всемирной организацией здравоохранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить