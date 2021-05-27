РФПИ и ЮНИСЕФ подписали соглашение о поставках вакцины «Спутник V»
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- РИА Новости
«Поставки для ЮНИСЕФ станут возможны после внесения вакцины в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации», — отметили в фонде.
В сообщении говорится, что данное соглашение позволит расширить доступ и удовлетворить спрос на вакцины по всему миру.
Также фонд проведёт переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) для обсуждения возможности включения «Спутника V» в портфель вакцин механизма COVAX.
Отмечается, что механизм COVAX совместно с ЮНИСЕФ нацелен на преодоление острой фазы пандемии до конца 2021 года благодаря предоставлению быстрого и равного доступа к безопасным и эффективным вакцинам всем странам и территориям независимо от уровня доходов.
Ранее РФПИ объявил о запуске производства «Спутника V» в Индии.