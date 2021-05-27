РФПИ и ЮНИСЕФ подписали соглашение о поставках вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заключили соглашение о поставках 220 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», которые станут возможны после одобрения российского препарата Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом информирует РФПИ.

«Поставки для ЮНИСЕФ станут возможны после внесения вакцины в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации», — отметили в фонде.

В сообщении говорится, что данное соглашение позволит расширить доступ и удовлетворить спрос на вакцины по всему миру.

Также фонд проведёт переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) для обсуждения возможности включения «Спутника V» в портфель вакцин механизма COVAX.

Отмечается, что механизм COVAX совместно с ЮНИСЕФ нацелен на преодоление острой фазы пандемии до конца 2021 года благодаря предоставлению быстрого и равного доступа к безопасным и эффективным вакцинам всем странам и территориям независимо от уровня доходов.

Ранее РФПИ объявил о запуске производства «Спутника V» в Индии.