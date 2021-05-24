РФПИ объявил о запуске производства «Спутника V» в Индии

Короткая ссылка
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Panacea Biotec договорились о начале производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индии.
РФПИ объявил о запуске производства «Спутника V» в Индии
  • Reuters

«Выпуск первой партии осуществлён на мощностях Panacea Biotec в городе Бадди. Партия будет доставлена в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. Как ожидается, полномасштабное производство «Спутника V» начнётся летом текущего года», — говорится в пресс-релизе на сайте российской вакцины.

В конце апреля президент России Владимир Путин обсудил по телефону с индийским премьер-министром Нарендрой Моди производство «Спутника V» в Индии.

12 апреля Индия одобрила применение российской вакцины «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить