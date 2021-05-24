РФПИ объявил о запуске производства «Спутника V» в Индии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Panacea Biotec договорились о начале производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индии.

«Выпуск первой партии осуществлён на мощностях Panacea Biotec в городе Бадди. Партия будет доставлена в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. Как ожидается, полномасштабное производство «Спутника V» начнётся летом текущего года», — говорится в пресс-релизе на сайте российской вакцины.

В конце апреля президент России Владимир Путин обсудил по телефону с индийским премьер-министром Нарендрой Моди производство «Спутника V» в Индии.

12 апреля Индия одобрила применение российской вакцины «Спутник V».