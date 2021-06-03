В Японии заявили протест России из-за задержания японского судна

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Правительство Японии заявило России протест в связи с задержанием японской рыболовецкой шхуны в Охотском море, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

«Мы считаем, что действия российской стороны неприемлемы, в связи с чем по дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио был заявлен протест», — цитирует РИА Новости Като.

По его словам, в России утверждают, что лов японским судном вёлся в российской эксклюзивной экономической зоне.

В то же время японская сторона настаивает, что промысел вёлся в эксклюзивной экономической зоне Японии.

Он добавил, что Япония требует немедленно освободить судно и рыбаков, которые на нём находятся.

Ранее стало известно, что служба безопасности на море Японии в кратчайшие сроки проведёт разбирательство по ситуации с российским траулером «Амур».

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