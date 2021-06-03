Владельцы судна «Амур» не подтверждают его задержания в Японии

Владельцы российской рыболовной шхуны «Амур», которая столкнулась с японским кораблём, не подтерждают её задержание в Японии.

«Ничего такого мы не можем комментировать, у нас официальных нет документов. Это всё идут журналистские вбросы», — цитирует РИА Новости компанию «Амурское».

По словам компании, официальных данных об этом нет.

Отмечается, что судно «Амур» в четверг-пятницу должно выдвинуться к Сахалину.

Ранее стало известно, что служба безопасности на море Японии в кратчайшие сроки проведёт разбирательство по ситуации с российским траулером «Амур».