Владельцы судна «Амур» не подтверждают его задержания в Японии

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Владельцы российской рыболовной шхуны «Амур», которая столкнулась с японским кораблём, не подтерждают её задержание в Японии.
Владельцы судна «Амур» не подтверждают его задержания в Японии
  • Reuters

«Ничего такого мы не можем комментировать, у нас официальных нет документов. Это всё идут журналистские вбросы», — цитирует РИА Новости компанию «Амурское».

По словам компании, официальных данных об этом нет.

Отмечается, что судно «Амур» в четверг-пятницу должно выдвинуться к Сахалину.

Ранее стало известно, что служба безопасности на море Японии в кратчайшие сроки проведёт разбирательство по ситуации с российским траулером «Амур».

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