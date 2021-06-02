Швейцария не аккредитует на саммит Россия — США вакцинированных «Спутником V»

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Швейцария не будет принимать для аккредитации на саммит Россия — США сертификат о вакцинации «Спутником V».
Швейцария не аккредитует на саммит Россия — США вакцинированных «Спутником V»
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Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Федерального департамента по международным делам Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер.

«Нет. Признанными вакцинами считаются те, которые были одобрены Федеральным офисом общественного здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств», — сказал Эльтшингер.

Таким образом он ответил на вопрос, будет ли Швейцария принимать при аккредитации СМИ сертификаты о полной вакцинации российским препаратом «Спутник V».

Ранее Швейцария открыла аккредитацию журналистов на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня. 

25 мая в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что детали встречи ещё предстоит согласовать.

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