Швейцария открыла аккредитацию прессы на встречу Путина и Байдена
- © Reuters / РИА Новости
Как отмечается, крайний срок подачи заявки — 10:00 по местному времени 11 июня.
Для получения аккредитации необходимо выполнить санитарные требования, в частности предъявить доказательство вакцинации от коронавируса или справку об отрицательном ПЦР-тесте.
Ранее в Швейцарии допустили, что воздушное пространство над Женевой может быть закрыто для гражданской авиации на время российско-американского саммита.
Планируется, что лидеры двух стран обсудят перспективы развития двусторонних отношений, контроль над стратегическими вооружениями, ситуации на Украине и в Белоруссии.