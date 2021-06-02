Швейцария открыла аккредитацию прессы на встречу Путина и Байдена

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Швейцария открыла аккредитацию журналистов на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня. Об этом сообщил швейцарский МИД.
Швейцария открыла аккредитацию прессы на встречу Путина и Байдена
  • © Reuters / РИА Новости

Как отмечается, крайний срок подачи заявки — 10:00 по местному времени 11 июня.

Для получения аккредитации необходимо выполнить санитарные требования, в частности предъявить доказательство вакцинации от коронавируса или справку об отрицательном ПЦР-тесте.

Ранее в Швейцарии допустили, что воздушное пространство над Женевой может быть закрыто для гражданской авиации на время российско-американского саммита.

Планируется, что лидеры двух стран обсудят перспективы развития двусторонних отношений, контроль над стратегическими вооружениями, ситуации на Украине и в Белоруссии.

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