Швейцария открыла аккредитацию прессы на встречу Путина и Байдена

Швейцария открыла аккредитацию журналистов на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня. Об этом сообщил швейцарский МИД.

Как отмечается, крайний срок подачи заявки — 10:00 по местному времени 11 июня.

Для получения аккредитации необходимо выполнить санитарные требования, в частности предъявить доказательство вакцинации от коронавируса или справку об отрицательном ПЦР-тесте.

Ранее в Швейцарии допустили, что воздушное пространство над Женевой может быть закрыто для гражданской авиации на время российско-американского саммита.

Планируется, что лидеры двух стран обсудят перспективы развития двусторонних отношений, контроль над стратегическими вооружениями, ситуации на Украине и в Белоруссии.