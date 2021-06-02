Судан объявил о пересмотре соглашения с Россией по пункту материально-технического обеспечения российского ВМФ из-за вредящих государству положений документа, заявил начальник Генштаба страны Мухаммед Усман аль-Хусейн.

«В настоящее время мы пересматриваем соглашение по российской базе, так как оно содержит вредные для страны статьи», — приводит ТАСС слова аль-Хусейна в эфире телеканала Al Arabiya.

Он также отметил, что Судан открыт к военному сотрудничеству с США.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил подписать с Суданом соглашение о создании в этой стране пункта обеспечения российского ВМФ.

По словам замминистра обороны России Александра Фомина, Москва заинтересована в военном присутствии в регионе, чтобы бороться с терроризмом, пиратством, работорговлей, контрабандой оружия и наркотиков.