Судан объявил о пересмотре соглашения с Россией
- РИА Новости
- © Ибрагим Ишак
«В настоящее время мы пересматриваем соглашение по российской базе, так как оно содержит вредные для страны статьи», — приводит ТАСС слова аль-Хусейна в эфире телеканала Al Arabiya.
Он также отметил, что Судан открыт к военному сотрудничеству с США.
В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил подписать с Суданом соглашение о создании в этой стране пункта обеспечения российского ВМФ.
По словам замминистра обороны России Александра Фомина, Москва заинтересована в военном присутствии в регионе, чтобы бороться с терроризмом, пиратством, работорговлей, контрабандой оружия и наркотиков.