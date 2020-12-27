В Минобороны России рассказали о пункте обеспечения ВМФ в Судане

Создание в Судане пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, подобные действия не предполагают агрессии против какого-либо государства, заявил замминистра обороны Александр Фомин.

«Высшее военное руководство этой страны выступает за расширение военных и военно-технических связей с Российской Федерацией, подчёркивает готовность сохранить преемственность в отношениях с Россией и выйти на стратегический уровень двустороннего взаимодействия», — рассказал он «Российской газете», комментируя создание объекта в Судане.

По словам Фомина, Россия заинтересована в военном присутствии в регионе, чтобы бороться с терроризмом, пиратством, работорговлей, контрабандой оружия и наркотиков.

Также российская сторона выступает за безопасное коммерческое судоходство, добавил он.

В ноябре президент России Владимир Путин поручил подписать с Суданом соглашение о создании в этой стране пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.