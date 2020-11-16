Путин поручил подписать с Суданом соглашение о пункте обеспечения ВМФ

Президент России Владимир Путин поручил подписать с Суданом соглашение о создании в этой стране пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

РИА Новости

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации на территории Республики Судан», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Министерству обороны России поручено подписать от имени России данное соглашение. Ранее Россия подписала контракты на поставку вооружения в Судан и Лаос.