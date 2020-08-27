Россия подписала контракты на поставку вооружения в Судан и Лаос

Россия в рамках военно-технического форума «Армия-2020» подписала контракты на поставку вооружения и военной техники в Судан и Лаос. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение Минобороны.

«По итогам переговоров с суданской и лаосской сторонами подписаны международные контрактные документы по поставке российской продукции военного назначения», — заявили в оборонном ведомстве.

В министерстве отметили, что поставки нацелены на дальнейшее развитие дружеских и взаимовыгодных отношений с зарубежными коллегами и укрепление вооружённых сил Судана и Лаоса.

Ранее сообщалось, что Минобороны заключило контракты на 1,16 трлн рублей на «Армии-2020».