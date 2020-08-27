Россия подписала контракты на поставку вооружения в Судан и Лаос
- globallookpress.com
«По итогам переговоров с суданской и лаосской сторонами подписаны международные контрактные документы по поставке российской продукции военного назначения», — заявили в оборонном ведомстве.
В министерстве отметили, что поставки нацелены на дальнейшее развитие дружеских и взаимовыгодных отношений с зарубежными коллегами и укрепление вооружённых сил Судана и Лаоса.
Ранее сообщалось, что Минобороны заключило контракты на 1,16 трлн рублей на «Армии-2020».