Фрегат Черноморского флота впервые зашёл в Порт-Судан в Красном море

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» впервые в новейшей российской истории зашёл в Порт-Судан в Красном море, где будет создан пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

«Фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению Российской Федерации и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота России. Корабль Черноморского флота впервые совершил заход в Порт-Судан в новейшей истории России», — заявили там.

В ЧФ добавили, что создание пункта обеспечения ВМФ России в Судане «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств».

«В рамках визита запланировано пополнение материальных запасов фрегата и отдых личного состава после участия в многонациональном военно-морском учении «АМАН-2021» (AMAN-2021) в Аравийском море», — цитирует ЧФ Интерфакс.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил подписать с Суданом соглашение о создании в этой стране пункта обеспечения российского ВМФ.

По словам замминистра обороны России Александра Фомина, Москва заинтересована в военном присутствии в регионе, чтобы бороться с терроризмом, пиратством, работорговлей, контрабандой оружия и наркотиков.