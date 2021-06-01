США общаются с ЕС по вопросу о возможной прослушке политиков со стороны Вашингтона

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Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США готовы сотрудничать с ЕС по вопросу о предполагаемой американской прослушке европейских политиков.
США общаются с ЕС по вопросу о возможной прослушке политиков со стороны Вашингтона
  • Reuters

«Мы будем работать с нашими европейскими союзниками и партнёрами для того, чтобы разобраться с любыми возникающими вопросами по соответствующим каналам национальной безопасности», — цитирует её РИА Новости.

Таким образом она ответила на вопрос о сообщениях СМИ, что Дания помогала США вести прослушку ряда европейских лидеров.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012—2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и других высокопоставленных лиц из Германии, Швеции, Франции и Норвегии.

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что американский лидер Джо Байден был вовлечён в инцидент с прослушкой спецслужбами Соединённых Штатов европейских политиков.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал подобную ситуацию неприемлемой между союзниками.

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