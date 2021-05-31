Air France подтвердила отмену двух рейсов из Парижа в Москву 31 мая

Французская авиакомпания Air France подтвердила, что два рейса из Парижа в Москву 31 мая, а также обратные рейсы отменены из-за отсутствия разрешения со стороны российских властей на вход в воздушное пространство страны.

«Air France подтверждает отмену рейсов AF1154 и AF1654 по маршруту Париж (Шарль де Голль) — Москва 31 мая 2021 года, так как не получила разрешения от российских властей на въезд на их территорию», — цитирует представителя авиакомпании РИА Новости.

Кроме того, отменены обратные рейсы Air France из Москвы в Париж 31 мая и 1 июня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские авиавласти работают над разрешением проблемы влёта в воздушное пространство страны европейских самолётов, идущих в обход Белоруссии.