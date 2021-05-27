Austrian Airlines объяснили отмену рейса в Москву из Вены

Авиакомпания Austrian Airlines сообщила, что отменила рейс из Вены в Москву в четверг, 27 мая, из-за отказа российской стороны скорректировать план полёта в обход Белоруссии.

«Austrian Airlines приостановила полёты через воздушное пространство Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полёта из Вены в Москву. Изменение маршрута полёта должно быть одобрено властями», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы авиакомпании.

Там отметили, что «российские службы не дали это разрешение».

«В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», — добавили в пресс-службе перевозчика.

Ранее сообщалось, что австрийская авиакомпания Austrian Airlines решила приостановить полёты через воздушное пространство Белоруссии.