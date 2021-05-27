Austrian Airlines объяснили отмену рейса в Москву из Вены

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Авиакомпания Austrian Airlines сообщила, что отменила рейс из Вены в Москву в четверг, 27 мая, из-за отказа российской стороны скорректировать план полёта в обход Белоруссии.
Austrian Airlines объяснили отмену рейса в Москву из Вены
  • Reuters

«Austrian Airlines приостановила полёты через воздушное пространство Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полёта из Вены в Москву. Изменение маршрута полёта должно быть одобрено властями», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы авиакомпании.

Там отметили, что «российские службы не дали это разрешение».

«В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», — добавили в пресс-службе перевозчика.

Ранее сообщалось, что австрийская авиакомпания Austrian Airlines решила приостановить полёты через воздушное пространство Белоруссии.

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