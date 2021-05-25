Austrian Airlines приостанавливает полёты над Белоруссией

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines решила приостановить полёты через воздушное пространство Белоруссии, сообщила представитель компании.

«До решения саммита ЕС вместе с другими авиакомпаниями Lufthansa Group было решено, что мы до дальнейших распоряжений будем облетать белорусское воздушное пространство. Это решение было подкреплено решением на уровне ЕС», — приводит её слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Singapore Airlines перестраивает маршруты рейсов, направляющихся из Сингапура в Европу, чтобы избежать авиапространства Белоруссии.

Также Air France объявила о приостановке полётов в воздушном пространстве над республикой после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.

Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских государств избегать полётов над Белоруссией.