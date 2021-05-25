Air France объявила о приостановке полётов над Белоруссией

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Французская авиакомпания Air France приостановила полёты в воздушном пространстве над Белоруссией после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление компании.
Air France объявила о приостановке полётов над Белоруссией
  • Reuters

«Air France ознакомилась с выводами Европейского совета и приостанавливает до дальнейшего уведомления полёты своих самолётов в воздушном пространстве Белоруссии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, у тех, кто находится на маршруте, полётный план будет изменён.

Ранее в стране приостановили разрешение на полёты белорусской авиакомпании «Белавиа».

Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских стран избегать полётов над Белоруссией.

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