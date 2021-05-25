Air France объявила о приостановке полётов над Белоруссией
- Reuters
«Air France ознакомилась с выводами Европейского совета и приостанавливает до дальнейшего уведомления полёты своих самолётов в воздушном пространстве Белоруссии», — говорится в сообщении.
Как отмечается, у тех, кто находится на маршруте, полётный план будет изменён.
Ранее в стране приостановили разрешение на полёты белорусской авиакомпании «Белавиа».
Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских стран избегать полётов над Белоруссией.