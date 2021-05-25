Singapore Airlines перестраивает маршруты, чтобы облетать Белоруссию

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines после инцидента с самолётом Ryanair, севшим в Минске, перестраивает маршруты рейсов, направляющихся из Сингапура в Европу, чтобы избежать авиапространства Белоруссии.

«Безопасность наших клиентов и экипажей — наш приоритет... Сейчас мы перестраиваем маршруты рейсов, направляющихся в Европу, чтобы избежать воздушного пространства Белоруссии, и мы продолжим внимательно следить за ситуацией», — приводит CNA слова представителя компании.

Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских стран избегать полётов над Белоруссией.

Во Франции и в Великобритании приостановили разрешение на полёты белорусской авиакомпании «Белавиа».