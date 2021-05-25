Singapore Airlines перестраивает маршруты, чтобы облетать Белоруссию
- Reuters
«Безопасность наших клиентов и экипажей — наш приоритет... Сейчас мы перестраиваем маршруты рейсов, направляющихся в Европу, чтобы избежать воздушного пространства Белоруссии, и мы продолжим внимательно следить за ситуацией», — приводит CNA слова представителя компании.
Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских стран избегать полётов над Белоруссией.
Во Франции и в Великобритании приостановили разрешение на полёты белорусской авиакомпании «Белавиа».